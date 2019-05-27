أمير الكويت: سنتصدى لكل من يحاول إثارة الفتن

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إن التطورات في المنطقة العربية تتطلب توخي الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن بلاده ستتصدى لكل من يحاول إثارة الفتن.

وأضاف الشيخ صباح الأحمد الجابر خلال كلمة ألقاها بمناسبة آخر عشرة أيام من رمضان، "يجب حماية استقرار وأمن بلادنا عبر التعاون، ونشر ثقافة التسامح والسلام".

ودعا أمير الكويت القائمين على جميع وسائل الإعلام بممارسة دورهم الإعلامي بوعي ومسؤولية.

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وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إنه يجب حماية استقرار وأمن البلاد عبر التلاحم والتعاضد، مضيفاً: "وطننا أمانة في أعناقنا جميعاً ويتطلب الوفاء والإخلاص له".

وتابع أمير الكويت أنه يجب تجنب الحروب ونشر ثقافة التسامح والسلام.

وحضَّ أمير الكويت على تحصين البلاد عبر الالتزام بالدستور، ودعم مسيرة التنمية، كما شجب دعوات الكراهية التي تشوب مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أمير الكويت: "نريد لإعلامنا أن يكون مشعلاً حضارياً ومنبراً للحرية المسؤولة".

وأضاف: "نعمل على تمكين هذا الجيل الواعد للمشاركة في بناء مستقبل الكويت".