الكنيست الإسرائيلي يصوت مبدئيا على حل نفسه استعدادا للانتخابات

صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون لحل نفسه، استعدادا لإجراء انتخابات مبكرة هي الثانية هذا العام في حال جرت فعلا.

وصوت 65 عضوا في الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع القانون وعارضه 48 عضو كنيست هم جميعا من المعارضة الإسرائيلية.

وللمفارقة فإن الانتخابات الأخيرة جرت في مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي.

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ويتعين التصويت على مشروع القانون بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح قانونا.

وكان حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجأ إلى طرح مشروع القانون لتفادي قيام الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بتكليف شخصية من المعارضة بتشكيل حكومة جديدة.

وتنتهي مساء الأربعاء المهلة إلى منحها الرئيس الإسرائيلي إلى نتنياهو لتشكيل حكومة.

واتهم نتنياهو زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان بوضع العراقيل أمام تشكيل حكومة إسرائيلية قوية.