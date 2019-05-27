"العسكري السوداني": مستعدون لتشكيل حكومة مدنية خلال 3 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، الإثنين، إن هناك استعدادا لتشكيل حكومة مدنية في غضون 3 أشهر تكون قوى الحرية والتغيير جزءا منها.
وأضاف محمد حمدان خلال كلمة له في لقاء مع قيادات الشرطة السودانية، أنهم حريصون على تسليم الحكم لحكومة تمثل الشعب السوداني.
وتابع حمدان أن المجلس العسكري له قاعدة شعبية واسعة في البلاد، لكن الطرف الآخر يريد أن يكون حضورنا رمزيا.
وأكد حمدان أنه لا نية لإغلاق باب التفاوض، مشددا على ضرورة المشاركة في الحوار مع جميع أطياف الشعب السوداني.
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