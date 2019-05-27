نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر ملاحقة حماس للإعلام الرسمي بغزة

صعدت حركة حماس من إجراءاتها لتقييد عمل الإعلام الفلسطيني الرسمي في قطاع غزة، مغلفة ذلك بقرارات قضائية.



ووفق مصدر حقوقي؛ فقد حركت جهات تابعة لحماس بغزة دعوى أمام محاكمها ضد صحيفة الحياة الجديدة، مطالبة بوقف توزيعها في غزة إلى جانب دعوى مماثلة ضد قناة فلسطين الفضائية، على خلفية تقارير إعلامية انتقدت أداء حماس.

وحذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين حركة حماس من مغبة الاستمرار في إجراءاتها بعرقلة عمل مؤسسات الإعلام الرسمي، وما يترتب عليه من إساءة لشعبنا والحريات الإعلامية والحريات العامة.

وأكدت نقابة الصحفيين في بيان لها الاثنين تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: أنه في أعقاب صدور قرار من النائب العام بحماس في قطاع غزة الطلب من محكمة الصلح بغزة بحضور طرف واحد، منع توزيع صحيفة الحياة الجديدة في المحافظات الجنوبية، بزعم نشر مواد تؤدي إلى إثارة الفتنة والتحريض على الاعتداء على الممتلكات العامة.

وأشارت إلى أن تلك اللائحة وصلت مقر صحيفة الحياة الجديدة بغزة، تطالب مديرها العام ماجد الريماوي بحضور جلسة يوم 10-6-2019م للنظر في القضية، بناء على شكوى من وزارة الداخلية ومكتب الإعلام الحكومي التابعين لحركة حماس بغزة.

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واعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن هذا الإجراء وما تقوم به حركة حماس من إجراءات بحق مؤسسات الإعلام الرسمي سواء بصحيفة الحياة الجديدة أو تلفزيون فلسطين، استمرارا لنهج القوة والتفرد والتحكم بالعمل الإعلامي لفرض أجندتها الإعلامية على ساحة قطاع غزة.

وأشارت إلى استمرار السيطرة على مقر فضائية تلفزيون فلسطين، ومنع طواقم التلفزيون من العمل الخارجي، واستمرار إغلاق عدد من المؤسسات الإعلامية منذ سيطرتها بالقوة العسكرية على قطاع غزة عام 2007م، والذي لم تسلم منه صحيفة الحياة الجديدة نفسها.

وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين رفضها لهذا القرار أو التعامل معه، ودعت الزملاء الصحفيين في قطاع غزة لضرورة التضامن مع مؤسسات الإعلام الرسمي والعاملين به، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات النقابية الكفيلة بوقف هذا القرار والضغط من أجل التراجع عنه.

ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين المؤسسات الصحفية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى استنكار هذه الإجراءات التي تمس بشكل خطير الحريات العامة والحريات الصحفية في قطاع غزة، وتنذر بالعودة إلى المربع الأول من المناكفات السياسية، وتنفيذ مخططات الاحتلال بترسيخ الانقسام بين محافظات الوطن بمنع الحريات الإعلامية وتنوعها في فلسطين.

وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى استنكار الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها حركة حماس بحق الإعلام الرسمي الفلسطيني والعاملين به، والضغط من أجل وقف هذه الإجراءات فورا .