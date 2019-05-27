الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين انه لا يزال هناك وقت لتجنب اجراء انتخابات "غير ضرورية" جديدة رغم تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أسابيع من انتخابات نيسان/ابريل.
وقال نتانياهو في كلمة أمام البرلمان "لا داعي لجر البلاد الى انتخابات غير ضرورية ستكلف الكثير من المال وتشلنا جميعا لنصف سنة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو يقول أن الوقت لم يفت لتجنب انتخابات جديدة "غير ضرورية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.