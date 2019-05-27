نتانياهو يقول أن الوقت لم يفت لتجنب انتخابات جديدة "غير ضرورية"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين انه لا يزال هناك وقت لتجنب اجراء انتخابات "غير ضرورية" جديدة رغم تعثر المفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بعد أسابيع من انتخابات نيسان/ابريل.

وقال نتانياهو في كلمة أمام البرلمان "لا داعي لجر البلاد الى انتخابات غير ضرورية ستكلف الكثير من المال وتشلنا جميعا لنصف سنة أخرى".