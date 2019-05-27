«العشاء السري» يضع ظريف في مأزق تحت قبة البرلمان

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إيران أقرت باللقاء السري بين ظريف وسيناتورة أمريكية، وأشارت إلى أن ذلك جاء ضمن سلسلة اللقاءات مع النخب السياسية الأمريكية خارج الحكومة لـ"شرح مواقف إيران"

في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران جاء الكشف عن لقاء جمع وزير الخارجية محمد جواد ظريف والسيناتورة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ديان فاينشتاين، ليثير حالة من الغضب داخل إيران. فقد كشفت السيناتورة ديان فاينشتاين، عن عقدها اجتماعًا مع وزير الخارجية الإيراني بنيويورك في أبريل الماضي، لبحث الوضع في المنطقة والتوترات في العلاقات بين طهران وواشنطن. وتم تأكيد اللقاء بعد أن أعلن ممثل إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تختي روانجي، أن الاجتماع عُقد بالفعل بين ظريف والسيناتورة الديمقراطية ديان فاينشتاين.

وأضاف ممثل إيران: "عقد الاجتماع وفقًا للإجراء السابق الذي أجريناه مع أعضاء الكونجرس وتحدثنا بالفعل مع بعض أعضاء الكونجرس وهذه خطوة عادية"، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية "إيرنا". الخارجية تبرر وبعد الكشف عن اللقاء، أصدرت الحكومة الإيرانية تعليقا رسميا، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي،

وأضاف ممثل إيران: "عقد الاجتماع وفقًا للإجراء السابق الذي أجريناه مع أعضاء الكونجرس وتحدثنا بالفعل مع بعض أعضاء الكونجرس وهذه خطوة عادية"، حسب ما نقلت الوكالة الرسمية "إيرنا". الخارجية تبرر وبعد الكشف عن اللقاء، أصدرت الحكومة الإيرانية تعليقا رسميا، حيث أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إلى أن لقاء ظريف بالسيناتورة الديمقراطية، وهي عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، جاء ضمن سلسلة اللقاءات مع النخب السياسية الأمريكية خارج الحكومة لـ"شرح مواقف إيران". وأعلن موسوي أن هذه اللقاءات مع "النخب غير الحكومية"، خاصة مع أعضاء في الكونجرس لا يعتبرون مسؤولين حكوميين ولا يملكون صلاحيات للتفاوض، تعقد منذ أكثر من عقدين للحوار وتبادل وجهات النظر، مجددا رفض طهران للتفاوض مع أي مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لافتا إلى أن هذه اللقاءات "تأخذ وقتا وجهدا كبيرا من وزير الخارجية خلال زياراته المكثفة"، وفقا لـ"روسيا اليوم". جاء الكشف عن هذا اللقاء بالتزامن مع تأكيد جواد ظريف بأنه "لا تفاوض مع واشنطن طالما أنها لا تحترمنا ولا تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي". هل يوقف العراق طبول الحرب بين واشنطن وطهران؟

وهاجم ظريف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفه بـ"الإرهابي". وقال "شخص الرئيس الأمريكي إرهابي وإيران ستشهد نهايته لكنه لن يشهد نهايتها". مضيفا: "ترامب لم يقرأ التاريخ ولا يعرف الشعب الإيراني، وهو يكذب بادعائه أنه يحمي الشعب الإيراني". Advertisements استجواب ظريف استجواب ظريف وعلى خلفية الكشف عن اللقاء السري والذي تخللته وجبة عشاء بين ظريف والسيناتورة الأمريكية في أبريل الماضي، يعتزم البرلمان الإيراني استجواب وزير الخارجية. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني محمد حسين نقوي حسيني، أمس السبت: "على وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن يشرح للبرلمان أسباب اللقاء مع السيناتورة الأمريكية ومحتوى الاجتماع"، مضيفًا: "الأمريكيون يعملون في الأشهر الأخيرة وفق سياسة العصا والجزرة، حيث تضع واشنطن الخطط للحرب وترسل قواتها لمواجهة إيران". كما طالب عضو البرلمان ظريف أن يكشف عن الجهة التي خولته وسمحت له بالتواصل وعقد لقاء مع سيناتورة أمريكية، كما يجب عليه الإعلان عن محتوى المحادثات وإبلاغ السلطات والمسؤولين بها، وتسليط الضوء على نص المحادثات في البلاد، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى بسياسة "العصا والجزرة"، إلى إعادة المسؤولين الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهدفهم هو التحرك في نفس الاتجاه، وفقا لـ "إرم نيوز". بسبب نزهة بسبب نزهة وفي 2015 مثل جواد ظريف أمام برلمان بلاده، للاستجواب بشأن "نزهة" قام بها مع نظيره الأمريكي جون كيري، خلال جولة مفاوضات بشأن ملف طهران النووي في جنيف بسويسرا. ووقع 21 عضوا في البرلمان حينها على طلب استجواب وزير الخارجية لاستيضاح موقفه من النزهة التي استمرت 15 دقيقة. وتوجه طلب الاستجواب إلى ظريف بالقول "إن نزهتك الاستعراضية مع كيري على أرصفة جنيف كانت قطعا خارجة عن الأعراف الدبلوماسية، فلماذا لا توقف مثل هذه السلوك؟". وأثارت الصور التي تم تداولها وهما يسيران جنبا إلى جنب، انتقادات من جانب المتشددين الإيرانيين، الذين ينتابهم قلق عميق من التقارب مع ما يسمونه "الشيطان الأكبر". واشنطن تعزز وجودها عسكريا.. وطهران تهدد بأسلحة سرية

ويتزايد التوتر بين طهران وواشنطن على نحو خطير، بعد أن شدد ترامب العقوبات بهدف حرمان إيران من القدرة على بيع النفط بالإضافة إلى إرساله قوات عسكرية إضافية للشرق الأوسط.

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