الان تتابع حميدتي: نقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أقسم نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، بأن المجلس العسكري لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة.
وقال في تصريحات اليوم الإثنين، إن قوات الدعم السريع موجودة بتعليمات من الجيش، مشيرًا إلى أن الجيش لديه القاعدة الجماهيرية الأكبر في البلاد.
وأضاف أن المجلس العسكري ليس سعيدًا بالانتشار الكبير للجيش في الخرطوم لكنهم مجبرون، مؤكدًا محاسبة المتورطين في الفساد والملف في صميم مسؤولية المجلس العسكري.
وتابع: قوى الحرية تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع والأجهزة الأمنية والمدنية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف التفاوض مع إشراك الجميع في الحراك السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: نقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.