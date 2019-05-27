شكرا لقرائتكم خبر عن في خضم التصعيد مع إيران.. بولتون يزور الإمارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (دبي)

يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد 3 قمم في السعودية لبحث ذلك.

وتلقت وكالة فرانس برس، اليوم (الاثنين)، دعوة من السفارة الأمريكية في أبوظبي لحضور جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية «هذا الأسبوع»، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توترا وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.

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وتستضيف مكة المكرّمة الخميس قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا الجمعة.

وينظر محللون في الولايات المتحدة إلى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وكان بولتون قد وجه «تحذيرا واضحا لا لبس فيه إلى النظام الإيراني» في الخامس من مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج ردا على «تهديدات إيرانية».