شكرا لقرائتكم في خضم التصعيد مع إيران.. جون بولتون إلى الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجري مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، محادثات في الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، في زيارة تأتي في خضم التوتر مع طهران، وتتزامن مع انعقاد اجتماعات في السعودية لبحث ذلك.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، الاثنين، عن السفارة الأميركية في أبوظبي أنه سيتم عقد جلسة حوارية مع بولتون خلال زيارة للعاصمة الإماراتية "هذا الأسبوع"، من دون تأكيد موعد زيارته أو الكشف عن تفاصيل أخرى.

وتشهد المنطقة توتراً وسط تهديدات عسكرية منذ تشديد العقوبات الأميركية على قطاع النفط الإيراني بداية مايو الحالي.

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وتستضيف مكة المكرّمة، الخميس، قمتين عربية وخليجية طارئتين لبحث هذه التطورات، وقمة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً الجمعة.

وينظر محللون في الولايات المتحدة إلى بولتون على أنّه رجل الحرب في إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وكان بولتون المعروف بانتمائه إلى تيار المحافظين الجدد وجه "تحذيراً واضحاً لا لبس فيه إلى النظام الإيراني" في الخامس من مايو، أعلن فيه إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج رداً على "تهديدات إيرانية".