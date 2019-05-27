عون والحريري وقعا مرسوما بالصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل

وقع كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوما بإحالة مشروع قانون الى مجلس النواب يجيز للحكومة الاستمرار بالصرف على اساس القاعدة الإثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل.
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