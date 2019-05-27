وقع كل من ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ مرسوما بإحالة مشروع قانون الى ​مجلس النواب​ يجيز للحكومة الاستمرار بالصرف على اساس ​القاعدة​ الإثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر عون والحريري وقعا مرسوما بالصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى 30 حزيران المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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