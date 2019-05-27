اجتماع لقادة الاجهزة الامنية بحث الاجراءات الامنية والتدبير رقم 3

اعلنت ​قيادة الجيش​ مديرية التوجيه انه في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها ​قادة الأجهزة الأمنية​، اجتمع قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة مع كل من مدير عام ​قوى الأمن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ والمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ ومدير عام ​أمن الدولة​ ​اللواء طوني صليبا​ وجرى التداول في التدابير التي ستتخذ لحماية دور العبادة خلال ​عيد الفطر​ المبارك، إضافةً إلى الإجراءات الأمنية المواكبة للموسم السياحي والمهرجانات الصيفية. كما تطرّق المجتمعون إلى مسألة التدبير رقم ثلاثة.

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