الجيش الاسرائيلي القى قنابل دخانية باتجاه كفركلا اثر تحرك لمناصري امل احتجاجا على كسر صورة للصدر

افادات معلومات انه اثناء قيام ​الجيش الإسرائيلي​ بتركيب العمود الحديدي على ​الجدار الاسمنتي​ الفاصل بين الاراضي ال​لبنان​ية - الفلسطينية المحتلة عند ​بوابة فاطمة​ - ​كفركلا​، كسر صورة للامام موسى الصدر وشهداء حركة "امل" ​المعلقة​ على الجدار، ما أثار موجة غضب لدى مناصري حركة "امل" واهالي البلدة.

وعمل من شباب البلدة على قطع السلك الموصول على العمود الحديدي. وعلى الأثر، قامت ​القوات الإسرائيلية​ بالقاء عدد من القنابل الدخانية ومسيلة للدموع على المواطنين المحتشدين عند بوابة فاطمة في كفركلا على الحدود الفاصلة بين لبنان و​فلسطين المحتلة​، مما ادى الى اصابة اثنين منهم بحالة اختناق. وعلى الفور حضرت ​سيارة​ الهيئة الصحية ونقلتهما الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.