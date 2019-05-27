- 1/2
- 2/2
افادات معلومات انه اثناء قيام الجيش الإسرائيلي بتركيب العمود الحديدي على الجدار الاسمنتي الفاصل بين الاراضي اللبنانية - الفلسطينية المحتلة عند بوابة فاطمة - كفركلا، كسر صورة للامام موسى الصدر وشهداء حركة "امل" المعلقة على الجدار، ما أثار موجة غضب لدى مناصري حركة "امل" واهالي البلدة.
وعمل من شباب البلدة على قطع السلك الموصول على العمود الحديدي. وعلى الأثر، قامت القوات الإسرائيلية بالقاء عدد من القنابل الدخانية ومسيلة للدموع على المواطنين المحتشدين عند بوابة فاطمة في كفركلا على الحدود الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما ادى الى اصابة اثنين منهم بحالة اختناق. وعلى الفور حضرت سيارة الهيئة الصحية ونقلتهما الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي القى قنابل دخانية باتجاه كفركلا اثر تحرك لمناصري امل احتجاجا على كسر صورة للصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.