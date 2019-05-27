القرعاوي زار رئيس بلدية لالا السابق وهنأه على عملية التسلم والتسليم في البلدية

زار عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي ومنسق "تيار المستقبل" في البقاع الغربي وراشيا علي صفية مع وفد من مكتب المنسقية رئيس بلدية لالا السابق حسين جميل طربين في دارته، حيث قدموا له التهنئة على عملية التسلم والتسليم التي شهدتها بلدية لالا، وشكره على ما شهدته البلدة من إنجازات مشهودة خلال ولايته في رئاسة المجلس البلدي.
وأثنى النائب القرعاوي على جهود طربين ودوره الاجتماعي، وتمنى لرئيس المجلس البلدي الجديد ناصر رحال التوفيق والسداد والنجاح في مسؤولياته الجديدة، مؤكدا "إستمرار دعم المستقبل لبلديات المنطقة وضخ المشاريع الإنمائية بتوجيه ومتابعة رئيس الحكومة سعد الحريري.
من جهته حيا صفية طربين على جهوده ومناقبيته في العمل ودوره في إنماء بلدته وتغليب المصلحة العامة على أي إعتبار آخر"، مؤكدا أن "تيار المستقبل هو من نسيج هذه القرى ويحمل همومها ويسعى الى تنميتها على كافة المستويات"، وتمنى التوفيق والنجاح للرئيس الجديد ناصر رحال.
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