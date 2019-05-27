منصور بطيش: تقدمت بمقترحات تؤسس لمناقشة موازنة العام 2020

لفت وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "انني تقدمت بمقترحات تؤسس لمناقشة موازنة العام 2020 وابرزها مسح شامل لاملاك الدولة، اصلاح النظام الضريبي وانشاء نظام نقل عام".

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