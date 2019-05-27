كنعان: قطوعات الحسابات تحال من الحكومة كمشاريع قوانين الى البرلمان وليس من اي جهة آخرى أو شكل آخر

أكد أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قطوعات الحسابات تحال من ​الحكومة​ كمشاريع قوانين الى البرلمان وليس من اي جهة آخرى أو شكل آخر، الأمر الذي لم يحصل الى اليوم".

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