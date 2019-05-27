RT: وفد عراقي يصل بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق الموقوف ببيروت بمذكرة للانتربول

كشف مصدر حكومي عراقي لقناة "روسيا اليوم" عن "وصول وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم"، مشيراً إلى أن "وفدا من دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصل اليوم إلى بيروت لاسترداد كريم"، مبينا أن "الوفد يحمل تكليفا من الحكومة العراقية ومصدقا من وزارة الخارجية لإعادة كريم إلى بغداد".
وأعلنت الداخلية العراقية سابقا أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لتتسلم منها محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الذي اعتقل في مطار بيروت قبل أيام بمذكرة أصدرها الإنتربول.
يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت في بيروت يوم الثلاثاء الماضي نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، والطبيب الخاص بالرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
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