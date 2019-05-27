RT: وفد عراقي يصل بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق الموقوف ببيروت بمذكرة للانتربول

كشف مصدر حكومي عراقي لقناة "​روسيا اليوم​" عن "وصول وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية ​بيروت​ لإرجاع ​محافظ​ كركوك السابق ​نجم الدين كريم​"، مشيراً إلى أن "وفدا من دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصل اليوم إلى بيروت لاسترداد كريم"، مبينا أن "الوفد يحمل تكليفا من ​الحكومة العراقية​ ومصدقا من ​وزارة الخارجية​ لإعادة كريم إلى ​بغداد​".

وأعلنت ​الداخلية العراقية​ سابقا أنها تتواصل مع السلطات اللبنانية لتتسلم منها محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الذي اعتقل في ​مطار بيروت​ قبل أيام بمذكرة أصدرها ​الإنتربول​.

يذكر أن السلطات اللبنانية أوقفت في بيروت يوم الثلاثاء الماضي نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، والطبيب الخاص بالرئيس العراقي الراحل ​جلال طالباني​.