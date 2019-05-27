نفت مصادر وزارة المالية لقناة "LBC" "امتناعها عن اي تلبية طلب تقدم به الجيش"، مشيرةً الى أنه "تم الامتناع عن الصرف للرواتب والاجور الملحة حتى اقرار الموازنة فقط".
ولفتت المصادر الى أنه "اذا كان التهديد من قبل المتعهدين بإمداد الجيش بالغذاء فان وزير المال لن يسمح بأن ينتقص احد من كرامة الجيش".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المالية لـ LBC: الحديث عن امتناعنا عن تلبية طلب مالي تقدم به الجيش غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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