مصادر المالية لـ LBC: الحديث عن امتناعنا عن تلبية طلب مالي تقدم به الجيش غير صحيح

نفت مصادر ​وزارة المالية​ لقناة "LBC" "امتناعها عن اي تلبية طلب تقدم به ​الجيش​"، مشيرةً الى أنه "تم الامتناع عن الصرف للرواتب والاجور الملحة حتى اقرار ​الموازنة​ فقط".

ولفتت المصادر الى أنه "اذا كان التهديد من قبل المتعهدين بإمداد الجيش بالغذاء فان وزير المال لن يسمح بأن ينتقص احد من كرامة الجيش".