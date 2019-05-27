OTV: في حال تمّ فك الاضراب فورًا، فمن الصعب انهاء العام الدراسي قبل شهر أيلول

أفادت مصادر للـ OTV بأنه "في حال تمّ فك الاضراب فورًا، فمن الصعب انهاء ​العام الدراسي​ قبل شهر أيلول في الجامعة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "ذلك لسببين، الأول يعود لعطلة ​عيد الفطر​ والثاني لاعتماد المباني الجامعية مراكز لإجراء الامتحانات الرسمبة للشهادة المتوسطة".

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