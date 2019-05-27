أكدت مصادر ​الجيش اللبناني​ لقناة "LBC" أنه "وبعد 5 اشهرعلى عدم دفع ​الموازنة​ المتعلقة بالجيش، الشركات التي تمد الجيش بالغذاء أعلنت انها ستتوقف عن ذلك آخر الشهر الحالي"، مشيرةً الى أن " الجيش يعاني من أعطال الاليات العسكرية لأن المالية لم ترسل الموازنة لاصلاح الاليات وهذا سيؤثر على الدوريات التي يقوم بها الجيش برا وبحر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الجيش لـ LBC: الجيش يعاني من أعطال الاليات العسكرية لأن المالية لم ترسل الموازنة اليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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