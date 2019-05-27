مصادر تكتل "لبنان القوي" للـ OTV: لدينا تحفظات كثيرة

أكّدت مصادر "تكتل لبنان القوي"، حول مشروع موازنة 2019، لمحطة OTV، بأن "التكتل يبدي تحفظات كثيرة"، مشيرة إلى "أننا وصلنا الى الحد الأدنى المقبول للتأسيس لمناقشة موازنة 2020 على أسس جديدة".

وفي موضوع ​وزارة الاتصالات​ اعتبرت مصادر التكتل أنه "يوجد انحدار للموارد وزيادة للانفاق وهذا ما تم التحفظ عليه لأن الأمر غير مبرر"، مشددة على أن "تكتل لبنان القوي هو الوحيد الذي يملك خطة متكاملة لإقفال ​وزارة المهجرين​ وستعرض قريبًا على ​مجلس الوزراء​".

ولفتت المصادر إلى أنه كان "للتكتل تحفظ كبير على المساهمات للجمعيات لأن ​الموازنة​ الحالية ما زالت تقدم مساعدات غير مبررة لها"، متسائلة: "ماذا أن يعني تقديم مساعدات لجمعية تحسين نسل الجواد العربي؟"

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وأوضحت أن "هناك سؤال أساسي: أين قطع الحساب؟"، طالبة "إنهاء هذا الموضوع بأسرع وقت".

وعن المعابر غر الشرعية، جزمت المصادر أنه "إذا لم تتمكن الحكومة من اقفال هذه المعابر فعليها ان تستقيل".

وطالب التكتل بأن "تلتزم ​الكتل النيابية​ بما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء أي عدم الذهاب الى ​المجلس النيابي​ وفتح بازار مناقشات جديدة تؤدي إلى فقدان ما حققته جلسات موازنة 2019".