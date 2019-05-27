أكار يبحث مع مسؤولين في جورجيا العلاقات الثنائية بين البلدين

أكدت وزارة الدفاع التركية أن "وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحث مع رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين"، مشيرة إلى أنهما "تناولا التعاون العسكري القائم بين أنقرة وتبليسي، إلى جانب عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".
جاء ذلك خلال لقاء جمع بين أكار وباختادزه في العاصمة الجورجية تبليسي.
يذكر أن زيارة أكار إلى تبليسي، جاءت بهدف المشاركة في احتفال ذكرى تأسيس الجمهورية الجورجية.
وعقب لقائه مع رئيس الوزراء الجورجي، توجه أكار إلى مقر وزراة الدفاع الجورجية حيث كان في استقباله نظيره الجورجي إزوريا، وترأس الوزيران اجتماعًا لمسؤولين من وزارتيهما.
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