نائبة تونسية تطالب بتفعيل قانون يحمي المجاهرين بالإفطار

دعت النائبة التونسية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إلى تفعيل مادة الفصل السادس من الدستور لحماية المعتقدات فيما يتصل بالمجاهرين بالإفطار.
يذكر أن الجدل حول الموقف من انتشار ظاهرة الإفطار العلني يثار كل عام في شهر رمضان في تونس، وفيما يدعو البعض إلى حماية أصحاب مثل هذا السلوك، والتصريح بفتح المقاهي والمطاعم خلال النهار فيما يطالب آخرون بوضع حد لهذه الظاهرة.
كما أعلنت الإثنين النائبة في البرلمان والسياسية بشرى بلحاج حميدة اعتزامها مغادرة الحياة السياسية هذه السنة وأن فترة بقائها في هذا المجال لا تتجاوز 6 أشهر حسب تعبيرها.
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