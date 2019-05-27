نائبة تونسية تطالب بتفعيل قانون يحمي المجاهرين بالإفطار

دعت النائبة التونسية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إلى تفعيل مادة الفصل السادس من ​الدستور​ لحماية المعتقدات فيما يتصل بالمجاهرين بالإفطار.

يذكر أن الجدل حول الموقف من انتشار ظاهرة الإفطار العلني يثار كل عام في ​شهر رمضان​ في تونس، وفيما يدعو البعض إلى حماية أصحاب مثل هذا السلوك، والتصريح بفتح المقاهي و​المطاعم​ خلال النهار فيما يطالب آخرون بوضع حد لهذه الظاهرة.

كما أعلنت الإثنين النائبة في البرلمان والسياسية بشرى بلحاج حميدة اعتزامها مغادرة ​الحياة​ السياسية هذه السنة وأن فترة بقائها في هذا المجال لا تتجاوز 6 أشهر حسب تعبيرها.