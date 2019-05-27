نتانياهو: لدينا متسع من الوقت لتجنب انتخابات جديدة غير ضرورية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ انه "لدينا متسع من الوقت لتجنب ​انتخابات​ جديدة غير ضرورية".

وكانت قناة "الحدث" قد أفادت بان "​الكنيست​ يصوت مبدئيا على حل نفسه في أولى الخطوات نحو انتخابات مبكرة".

وتتجه ​اسرائيل​ الى انتخابات مبكرة في شهر ايلول المقبل بعد فشل جهود رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتشكيل ​حكومة​ جديدة.

وأفادت ​الاذاعة الاسرائيلية​ بأن "الحلبة السياسية يسودها الاعتقاد بأن تجرى انتخابات جديدة وان يكون موعدها في الثالث من أيلول القادم كما يبدو وذلك يأتي عقب تعثر المفاوضات الائتلافية لتشكيل حكومة جديدة".