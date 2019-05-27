نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني: لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة

لفت نائب رئيس المجلس الانتقالي ​السودان​ي ​محمد حمدان​ دقلو إلى أن "قوات الدعم السريع موجودة بتعليمات من ​الجيش​"، مشيراً إلى أن "الثورة ثورة جوع وخبز"، مضيفاً: "لسنا سعداء بالانتشار العسكري الكبير في ​الخرطوم​ لكننا مجبرون".

واشار إلى أن "​قوى الحرية والتغيير​ لا تبحث عن شركاء بل عن مشاركة رمزية"، لافتاً إلى أن "قوى الحرية تريد تغيير كل الأجهزة بما فيها الدعم السريع و​الأجهزة الأمنية​ والمدنية"، مضيفاً: "لن نقفل باب التفاوض ولكن يجب إشراك الآخرين في الحراك ​السوداني​".

وأضاف: "سنحاسب المتورطين في ​الفساد​ والملف في صميم مسؤوليتنا"، مشيراً إلى أنه "لدينا ​القاعدة​ الجماهيرية الأكبر في السودان ونقسم بأننا لن نسلم السودان إلا إلى أياد أمينة ولن نوقف التفاوض ولكن يجب إشراك الجميع في الحراك السوداني".