الرئيس البيلاروسي يحظر على الرياضيين استعمال "مرسيدس"

حظر الرئيس البيلاروسي ​ألكسندر لوكاشينكو​ على الرياضيين في بلاده استخدام حافلات الشركات الأجنبية، بما في ذلك "​مرسيدس​"، عند تنقلهم.

وجاءت تعليمات الرئيس البيلاروسي ​الجديدة​ خلال اختباره في العاصمة ​مينسك​ ​حافلة​ جديدة من إنتاج شركة ​الشاحنات​ والحافلات البيلاروسية "ماز".

وأشاد لوكاشينكو خلال الاختبار بالحافلة الجديدة، التي ستصبح وسيلة النقل الرسمية لدورة الألعاب الأوروبية الثانية، وقال إن "الحافلة جيدة.. لكن رياضيينا يريدون أن يركبوا حافلات مرسيدس يجب أن نحظر ذلك".

يذكر أنها ليست المرة الأولى، التي ينتقد فيها لوكاشينكو الرياضيين في بلاده، فقد انتقد في نيسان الماضي رواتب الرياضيين، وكشف أن "لاعبي الهوكي في بيلاروس يتقاضون رواتب ضخمة ويجب وقف ذلك".

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب هذه تأسست في 2012 وتنظم كل 4 سنوات من قبل منظمة "اللجان الأولمبية الأوروبية"، ونظمت نسختها الأولى عام 2015 في باكو، وستنظم النسخة المقبلة في الفترة من 21 حتى 30 حزيران المقبل في مينسك.