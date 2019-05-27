وزير الداخلية التركي: نحو 330 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهاب

أكّد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ أن "نحو 330 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم للعيش في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية"، موضحًا أن "القاطنين في مناطق ​درع الفرات​ وغصن الزيتون، يشعرون بالأمان والاستقرار".

ولفت صويلو إلى أن "​القوات التركية​ المسلحة بالتعاون مع ​الجيش السوري الحر​، تواصل عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري"، مشيرًا إلى أن "تلك العمليات تحقق نجاحات مهمة"، مشددًا على أن "أكثر من 41 الف مهاجر أفغاني قدموا إلى ​تركيا​ بشكل غير قانوني هذا العام، وتمت إعادة حوالي نصفهم، إلى وطنهم".

يذكر أن تركيا قامت منذ عام 2016 بعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في ​عفرين​ واعزاز والباب في ​سوريا​ ضد داعش وعناصر تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.