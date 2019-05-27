وزير الداخلية التركي: نحو 330 ألف سوري عادوا إلى المناطق المحررة من الإرهاب

أكّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "نحو 330 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم للعيش في المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية"، موضحًا أن "القاطنين في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، يشعرون بالأمان والاستقرار".
ولفت صويلو إلى أن "القوات التركية المسلحة بالتعاون مع الجيش السوري الحر، تواصل عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري"، مشيرًا إلى أن "تلك العمليات تحقق نجاحات مهمة"، مشددًا على أن "أكثر من 41 الف مهاجر أفغاني قدموا إلى تركيا بشكل غير قانوني هذا العام، وتمت إعادة حوالي نصفهم، إلى وطنهم".
يذكر أن تركيا قامت منذ عام 2016 بعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في عفرين واعزاز والباب في سوريا ضد داعش وعناصر تنظيم "ي ب ك" الإرهابي.
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