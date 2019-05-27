وسائل إعلام إسرائيلية: نتانياهو سيعلن عن فشل الاتصالات مع ليبرمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الليكود، بأن "رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ سيعلن عن فشل الاتصالات مع ليبرمان والذهاب إلى ​انتخابات​ مبكرة".

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