جاويد يعلن دخوله السباق لخلافة ماي في رئاسة وزراء بريطانيا

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أنه سيدخل "السباق على خلافة ​تيريزا ماي​ في رئاسة الحكومة و​حزب المحافظين​"، مشيرًا إلى إنه سيناضل "من أجل تحقيق الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​".

وقال جاويد: "سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم"، موضحًا "أننا نحتاج لاستعادة الثقة، وتحقيق الوحدة، وخلق فرص جديدة عبر ​المملكة المتحدة​. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن جاويد (50 عامًا)، يشغل حاليًا منصب وزير الداخلية وهو ينتمي إلى عائلة باكستانية، هاجرت إلى ​بريطانيا​ قبل أكثر من 50 عامًا.

وفي عام 2010، أصبح جاويد أول نائب مسلم عن حزب المحافظين، بانتخابه عن منطقة برومسغروف، وعين في العام 2011 سكرتيرًا خاصًا لوزير الخزانة البريطاني، وسكرتيرًا للشؤون الاقتصادية في الخزانة البريطانية في العام 2013.

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وفي العام 2018، عينه رئيس الوزراء حينها ​ديفيد كاميرون​، في منصب وزير دولة في وزارة الخزانة.

وفي نيسان من العام الماضي، أصبح جاويد أول مسلم يتولى ​وزارة الداخلية​ في تاريخ بريطانيا.

ويتنافس جاويد على خلافة تيريزا ماي، مع عدد من السياسيين البارزين، بينهم ​بوريس جونسون​، وزير الخارجية البريطاني السابق، و​جيريمي هانت​ وزير الخارجية الحالي.

وكانت تيريزا ماي قد أعلنت في 24 أيار الجاري، أنها ستتنحى عن رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، في الـ7 من الشهر المقبل، تلبية لدعوة الحزب الحاكم.