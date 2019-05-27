كشف مصدر في وزارة الخارجية الأميركية عبر قناة "روسيا اليوم" أن "الولايات المتحدة لم تقرر بعد منح العراق استثناءات جديدة بخصوص الغاز الإيراني الذي تستورده بغداد لتشغيل محطات الكهرباء"، مشيراً إلى أن "العراق لديه استثناءات بشراء الغاز من إيران حتى السادس عشر من حزيران المقبل، ولم تقرر واشنطن بعد تمديد الاستثناءات أم لا".
ولفت إلى أن "هناك طلبات عراقية بخصوص الاستثناءات ومحاولات إفهام واشنطن حاجته للغاز الإيراني، لكن أي قرار بالتمديد لم يصدر حتى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر خارجية أميركا لـRT: لم نقرر بعد منح العراق استثناءات جديدة بخصوص الغاز الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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