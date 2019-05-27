مصادر خارجية أميركا لـRT: لم نقرر بعد منح العراق استثناءات جديدة بخصوص الغاز الإيراني

كشف مصدر في ​وزارة الخارجية الأميركية​ عبر قناة "​روسيا اليوم​" أن "​الولايات المتحدة​ لم تقرر بعد منح ​العراق​ استثناءات جديدة بخصوص ​الغاز​ ال​إيران​ي الذي تستورده ​بغداد​ لتشغيل محطات ​الكهرباء​"، مشيراً إلى أن "العراق لديه استثناءات بشراء الغاز من إيران حتى السادس عشر من حزيران المقبل، ولم تقرر ​واشنطن​ بعد تمديد الاستثناءات أم لا".

ولفت إلى أن "هناك طلبات عراقية بخصوص الاستثناءات ومحاولات إفهام واشنطن حاجته للغاز الإيراني، لكن أي قرار ب​التمديد​ لم يصدر حتى الآن".