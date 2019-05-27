شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: أعضاء حزب أردوغان أصبحوا لا يقبلون سياسات الرئيس التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن السياسات التعسفية التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تسببت فى إحداث انقسامات فى حزب العدالة والتنمية، خاصة أن قيادات الحزب يشعرون بأن قرارات أردوغان ستغرق سفينة الحزب والدولة التركية بشكل عام.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن أعضاء حزب أردوغان أصبحوا لا يقبلون مغامرات الرئيس التركى الذى أصبح يسىء لأنقرة، ويزداد قمعه، وبالتالى فإن الكثير من أعضاء حزب العدالة والتنمية أصبحوا يخشون على مستقبل الحزب من الانهيار خاصة بعد انخفاض شعبيته بشكل كبير.

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ولفت طارق أبو السعد، إلى أن خسارة الحزب فى انتخابات البلديات ثم قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية بإعادة الانتخابات فى إسطنبول دفع الكثير من أعضاء حزب أردوغان للإعلان عن انتقادهم لأردوغان والانشقاق عنه خاصة أنه انقلب على الديمقراطية.