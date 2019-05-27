شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وقف دعم الإرهاب سبب رئيسى لحل الأزمة القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير لقناة "مباشر قطر"، أنه مع مواصلة توسط الدول العربية والغربية لتقريب وجهات النظر بين دول الرباعي العربي والنظام القطري لحل أزمة المقاطعة التي يعيش فيها تنظيم الحمدين وأثرت بالسلب على الشعب القطرى، وجعلته بعيدًا عن أشقائه العرب؛ يبقى هناك سبب رئيس فى حلّ الأزمة القطرية.

Advertisements

وأضاف تقرير لقناة "مباشر قطر"، أن رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل، شدّدت على ضرورة الحفاظ على التيقّظ والجاهزية فى ظل السياسات اللامسئولة من قبل دعاة التخريب والإرهاب، وأن ما يُطرح بشأن ضرورة إيجاد مبادرات لتقريب وجهات النظر مع إيران وقطر يتوقف على استمرار دعم الإرهاب من عدمه.