شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لأردوغان .. أهم شركات الطاقة تبحث الانسحاب من السوق التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النظام التركى ضربة اقتصادية جديدة فى ظل إعلان إحدى أبرز شركات الطاقة فى أنقرة انسحابها من السوق التركى. وذكرت صحيفة "زمان"التابعة للمعارضة التركية، أن شركة CEZ التشيكية لتوزيع الكهرباء، التي تأتي ضمن أهم شركات الطاقة في تركيا، تبحث الانسحاب من السوق التركية، لافتة إلى أن شركة CEZ تبحث بيع أصولها في تركيا وبولونيا وبلغاريا ورومانيا والتركيز على السوق المحلية.

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