شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بتفعيل قانون "تنمية الصعيد" ودعم الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتفعيل قانون هيئة تنمية الصعيد على الأرض لتنفيذ خطة التنمية الشاملة المستدامة والنهوض بمحافظات الصعيد وانتشالها من الفقر والقضاء على البطالة.

وقال "العادلى"، إن الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بالصعيد لتنهى عقودا من التهميش تسببت فى انتشار الفقر والبطالة وانعدام الخدمات، وجاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية الصعيد ليؤكد أن الدولة تضع إنقاذ الصعيد والنهوض به على أولوياتها.

وأضاف "العادلى"، أنه يجب دعم هيئة تنمية الصعيد وتوفير الإمكانيات اللازمة لها لتنفيذ مهمتها وتطوير الصعيد وتنميته، مشددا على ضرورة البدء بالمناطق الأكثر أولوية مثل المناطق النائية والمحرومة من الخدمات والقرى الأكثر احتياجا.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أنه يجب زيادة عدد المشروعات القومية الاستثمارية فى محافظات الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات التعليم والصحة وغيرها.

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