جامعة أسوان تنظم المؤتمر الدولي للتنوع الحيوي في بحيرة ناصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

عقدت جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقا استعدادا للمؤتمر الدولي للتنوع الحيوي وإدارته في بحيرة ناصر وعلاقته بالأمن المصري، والمزمع عقده في شهر فبراير المقبل .

حضر الاجتماع الدكتور إمام عبد الغني أحمد، والدكتور أسامة محمد محمود أستاذا الأسماك والدكتور أحمد حامد عبد الله أستاذ اللافقاريات والبيئة، والدكتور مجدي محمد علي عميد كلية المصايد السمكية بجامعة أسوان والمهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، والمهندس خالد حسنين مدير هيئة الثروة السمكية بأسوان، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور الهامة منها النظم البيئية ببحيرة ناصر والمنطقة المتاخمة لها وأثر التغيرات المناخية عليها، والزراعات الشاطئية حول البحيرة وأهميتها وأثرها البيئي، والشبكة الغذائية للبحيرة في المجري الرئيسي والأخوار، والتفريخ والاستزراع السمكي ودوره في المحافظة على المخزون السمكي للبحيرة.