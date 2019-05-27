موسكو تنفي تدخلها في انتخابات البرلمان الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

نفى مدير قسم التعاون الأوروبي بوزارة الخارجية الروسية، أندريه كيلين، أن تكون بلاده تدخلت في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال كيلين - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك " اليوم الاثنين- : "لا علاقة لنا بانتخابات البرلمان الأوروبي.. على عكس المزاعم التي تشير إلى تدخلنا في هذه الانتخابات، نحن لم نتدخل فيها لأنها لا تهمنا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه ربما ستكون هناك اتهامات ومحاولات للعثور على بعض الأدلة على تدخل روسيا في هذه الانتخابات، موضحا أن مثل هذه المزاعم خاطئة ، ومؤكدا أن بلاده ستتعامل مع البرلمان الأوروبي أيا كان تشكيله.