البرازيل / أحداث شغبٍ في سجن تُودي بحياة 15 شخصًا

وكالات- قُتل 15 شخصا داخل سجن في ولاية أمازوناس في شمال البرازيل أمس، الأحد 26 ماي 2019، بعد اندلاع مواجهات بين نزلاء السجن، وفق ما أفادت سلطة السجون الإقليمية.

واندلعت المواجهات خلال أوقات الزيارة في السجن الواقع على بعد نحو 28 كيلومترا من عاصمة الولاية ماناوس.

وقال الكولونيل ماركوس فينيسيوس ألميدا في مؤتمر صحافي "كانت معركة بين السجناء".

وأضاف انه تم فتح تحقيق لتحديد سبب القتال.

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وأكد ألميدا أن السلطات استجابت في غضون دقائق لأعمال العنف الأحد، ما حال دون حدوث الأسوأ.

وفي جانفي 2017، كان السجن نفسه مسرحاً لتمرّد استمرّ 20 ساعة تقريباً وخلّف 56 قتيلًا.

وتسجّل البرازيل ثالث أكبر عدد من السّجناء في العالم، وقد بلغ عددهم 726,712 سجيناً حتّى جوان 2016، وفقاً لإحصاءات رسمية.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف رجال العصابات وأعمال الشغب ومحاولات الهرب.