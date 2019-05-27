ترامب : الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الإثنين 27 ماي 2019، أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى تغيير النظام" في إيران في حين أن التوترات بين البلدين تتصاعد مع نشر واشنطن قوات إضافية في المنطقة.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في طوكيو "نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، بل نسعى إلى زوال الأسلحة النووية".

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وأضاف "سنبرم إتفاقا" مع طهران.