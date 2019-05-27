تنفيذًا لرؤية السيسي.. نيجيريا تخطط لإقامة مشروعات سياحية في مصر

استضاف اتحاد المستثمرات العرب "فاطيمة بخارى"، ابنة رئيس جمهورية نيجيريا، التى استجابت للدعوة وقامت بزيارة مصر، دعما منها لدور اتحاد المستثمرات العرب، لتوجهه فى المبادرة التى أطلقها "مصر الطريق إلى إفريقيا "، وذلك تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الاتحاد الإفريقي العام الحالى، والتوجه لإفريقيا وزيادة التعاون مع دول القارة الإفريقية فى كافة المجالات، ودعما للقطاع السياحى، وللتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان ولا تتأثر بالتحديات ولن تؤثر على الحركة السياحية أو الاقتصاد المصري، ولتفعيل دور وأهمية القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق ذلك التعاون.

وفى نفس الإطار، نظم اتحاد المستثمرات العرب حفل سحور، ومؤتمر صحفى على شرف فاطيمة بخارى، ابنة رئيس جمهورية نيجيريا، لبحث الترتيبات الخاصة بالمشاركة في تدشين مبادرة ومؤتمر "مصر. .. الطريق إلى إفريقيا" المنتظر انعقاده 28 سبتمبر 2019.

وحضر المؤتمر عدد كبير من وفد رجال أعمال نيجيريا وممثلى المجتمع المدني وسيدات ورجال الأعمال وعضوات اتحاد المستثمرات العرب د. مها طاهر. سحر المهدلى ولؤى أحمد عبدالرحمن وأنس المغربي من لجنة الشباب بالاتحاد ولجنة الثقافة والفنون بالاتحاد برئاسة الفنان سامح يسري.

وأعلنت د. هدى يسى ،رئيس اتحاد المستثمرات العرب خلال المؤتمر الصحفي، أن" فاطيمة بخارى " إبنة رئيس جمهورية نيجيريا،أصبحت ممثلة اتحاد المستثمرات العرب فى نيجيريا وستقوم بالتنسيق بالاعمال التى ستتم فى نيجيريا مع المقر الرئيسي للاتحاد فى مصر.

وأشارت د. هدى، إلى أن زيارة الوفود الأفريقية لمصر تهدف إلى

تنشيط السياحة والاقتصاد القومى والتنمية الاقتصادية، موضحة أن مصر بالفعل الطريق الحقيقي لأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى عام 2019 والعمل على الاستفادة من الموارد المتاحة فى القطرين العربي والافريقي لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة في الدول العربية ورؤية 2063 للدول الأفريقية، وللتأكيد على أهمية التعاون المصرى - الأفريقي من خلال بلورة خطة العمل المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجابًا على أوضاع التنمية في الإقليمين.

وأكدت على أهمية العلاقات بين مصر ونيجيريا والتى تعود إلى مطلع الستينيات.

وتعد نيجيريا من أقوى الاقتصادات فى الدول الإفريقية بعد جنوب افريقيا كما تعد نيجيريا واحدة من أكبر ثلاث كيانات فى القارة الأفريقية.

وأشارت إلى أن الوفد النيجيري يدرس إقامة مدينة صناعية فى نيجيريا على غرار المدن الصناعية القائمة فى مصر مثل العاشر من رمضان وناقش ذلك مع محافظ الشرقية.

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كما يخطط الوفد النيجيرى لإقامة مشروعات سياحية فى مصر والعمل على دعم الحركة السياحية والتنمية الاقتصادية حيث استعرض المدن السياحية وفرص الاستثمار القائمة، مشيرة إلى أن الترويج للسياحة العلاجية فى مصر ساهم إلي جذب العديد من النيجيريين وقد تزايد حجم السياحة العلاجية خلال السنوات الأخيرة بمقدار 40% .

وفى كلمتها تقدمت السيدة" فاطيمة بخارى "إبنة رئيس

جمهورية نيجيريا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنه أصبح رئيس للاتحاد الأفريقى.

كما تقدمت بالشكر للدكتورة هدى يسى، على دعوتها للحضور لمصر معلنة خلال المؤتمر الصحفي ،على دعمها لمبادرة" مصر الطريق إلى افريقيا " مؤكدة دعمها أيضا لاتحاد المستثمرات العرب للمؤتمر والمبادرة الذى سيعقد فى سبتمبر المقبل.

وأضافت قائلة: أننا سعداء فى نيجيريا أننا جزء من مبادرة مصر الطريق إلى افريقيا. وأعلنت أنها فخورة بكونها أفريقية مطالبة بالعمل معا أيدينا فى أيد بعضنا لمصلحة مصر ، والعمل على دعم شعوبناوبلادنا .

وردا على تساؤلات الصحفيين قالت ،أن من أولى الرسائل التى ستنقلها لشعبها النيجيرى عند عودتها إلى بلادها هو أن مصر بلد الأمن والأمان الذى راته فى كل مكان، وأنه لفت انظارها وجود جنسيات سياحية مختلفة من معظم الدول الأوروبية والاسيوية وافدة إلى مصر ، ودعوة المستثمرين في نيجيريا للاستثمار فى مصر .. مضيفة أن أيضا نيجيريا أمنة.

ووجهت رسالة للإعلام بأننا فى حاجة إلى "السلام فى إفريقيا " لأن عدم نقل الأخبار الجيدة يدمر البلاد. وأشارت إلى اهتمام بلادها بقطاعى التعليم والصحة موضحة أن المرأة النيجيرية تشارك فى مختلف المجالات الاقتصادية. وقالت فاطيمة،إننا نسعى إلى إقامة المدينة الصناعية فى نيجيريا بالتعاون مع الخبرات المصرية.

وأعلنت "فاطيمة بخارى" أنه يشار إلى بلادها باسم "عملاق أفريقيا"، وذلك بسبب اقتصادها و عدد سكانها الكبير وقالت انه بحلول عام 2050 من المتوقع أن تصبح نيجيريا واحدة من أكبر 20 اقتصادات في العالم. وقد لعبت احتياطيات النفط في البلاد دورًا رئيسيا في تنامي الثروة.

وأشارت إلى اهتمامها والوفد المرافق لها بالبعد السياحى مشيرة إلى أنه سيتم توقيع عدد من العقود والاتفاقيات المشنركة مع المستثمرين المصريين فى هذا القطاع خلال فعاليات مؤتمر" مصر الطريق إلى افريقيا " المنتظر انعقاده 28 سبتمبر العام الجارى.