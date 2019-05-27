مصدر رسمي: لبنان لم يُدْع حتى الآن إلى مؤتمر البحرين

أكد مصدر رسمي لبناني أن الدعوة لم توجه حتى الآن إلى بيروت، للمشاركة في "مؤتمر البحرين" المقرر عقده في 25 و26 يونيو المقبل، تحت عنوان "ورشة السلام من أجل الازدهار" الاقتصادي.

وفي هذا الشأن، قال دبلوماسي لبناني لصحيفة الشرق الأوسط، إنه في حال وجهت دعوة للبنان، للمشاركة في هذا المؤتمر، فإنه سيعتذر، انطلاقا من أنه "لا

تفاوض لدى طرح اقتصاد الدولة الفلسطينية أو أي شيء من هذا القبيل قبل إقرار الحل السياسي للقضية وتقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى رفض التطبيع".

وتعقد الشهر المقبل، "ورشة السلام من أجل الازدهار الاقتصادي"، في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستهدف

تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

Advertisements

من جهتها، أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مقاطعة المؤتمر، فيما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أيضا، أنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن هذه الورشة.

وأعلنت واشنطن والمنامة في بيان مشترك، أن الشق الاقتصادي من خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، سيطلق في يونيو المقبل.

وجاء في البيان أن البحرين، ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة، ورشة عمل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال.