إيران بصدد إقرار اتفاقية إنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الأوراسي

أعلن وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، عن عزم مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، مناقشة وإقرار اتفاقية إنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الجمركي الأوراسي.
وأوضح الوزير اردكانيان في كلمة أثناء منتدى لرجال أعمال واقتصاديين يتعاملون مع روسيا، أن مجلس الوزراء الإيراني صادقعلى الاتفاقية المؤقتة لتأسيس منطقة تجارة حرة مع الاتحاد وأحالها للمجلس، والذي ناقشها بدوره عبر اللجان المعنية.
وأشار الوزير الإيراني، إلى أن مشروع الاتفاقية سيطرح للنقاش والمصادقة في الجلسة العلنية للبرلمان
وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقيرغيزستان في السنة ذاتها.
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