ماي: نتيجة انتخابات الاتحاد الأوروبي "محبطة جداً"

قالت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إن أداء حزب المحافظين في الانتخابات الأوروبية كان "محبطاً للغاية" وأظهر أهمية إيجاد اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت ماي في تغريدة على "تويتر": "ليلة مخيبة جداً للآمال بالنسبة لحزب المحافظين. لقد فقد بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الممتازين مقاعدهم، وخسرنا بعض المرشحين الممتازين. لكن حزب العمل عانى أيضاً من خسائر كبيرة. إن هذا ليُظهر أهمية إيجاد اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وفي جميع أنحاء انجلترا وويلز، حصل حزب "بريكست" بقيادة يايجل فاراج على نصيب الأسد من الأصوات، مع رفض الناخبين للمحافظين وحزب العمال المعارض الرئيسي.

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واستناداً إلى أحدث التوقّعات، فاز حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، إلا أنّ الأحزاب المشكّكة بأوروبا تمكّنت من تحقيق مكاسب قويّة.

وقال الناطق باسم البرلمان جاومي دوتش للصحافيين إنّ حزب الشعب الأوروبي فاز بـ178 مقعداً، بعد أن كان يتمثّل بـ216 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته، متقدّماً على خصمه التقليدي تحالف الاشتراكيّين والديموقراطيّين من يسار الوسط الذي حصد 152 مقعداً، بعد أن كان يشغل 185.