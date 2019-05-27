كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التجارة البريطاني يبدأ زيارته لمصر ويلتقي الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، اليوم، زيارته لمصر والتي تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدداً من كبار المسؤولين لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وتأتي تلك الزيارة بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي استقالتها في السابع من يونيو المقبل، وبدء تشكيل حكومة جديدة في البلاد.

والتقى سفير مصر في بريطانيا طارق عادل وزير التجارة الدولية البريطانى قبيل زيارته لمصر، حيث أكد أن هذه الزيارة ستعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين لزيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وتنويعها، والنفاذ إلى قطاعات جديدة من الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين، خاصة الصادرات المصرية إلى بريطانيا.

وتعد بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر باستثمارات تجاوزت5.7 مليار دولار، وتشهد معدلات التجارة بين البلدين ارتفاعاً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة، حيث بلغت 1.9 مليار دولار عام 2018.