كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير داخلية بريطانيا يعلن ترشحه لخلافة تيريزا ماي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد اليوم الاثنين إنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال على تويتر" سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم".

وأضاف "نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة. أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".