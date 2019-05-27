كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة ألمانية تغرم 7 رجال ادعوا أنهم "شرطة شرعية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت محكمة ألمانية سبعة رجال قاموا بتشكيل "شرطة الشريعة" بانتهاك قواعد ارتداء الزي.

وذكرت كالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أن محكمة فرضت، اليوم الاثنين، غرامة على الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 27 و 37 عامًا، لعقوبات تتراوح بين 300 يورو (335 دولارًا) و 1800 يورو (2،015 دولارًا).

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وقالت المحكمة، إن المجموعة ومساعديهم كانوا على دراية بالتأثير العسكري الذي كانوا يحاولون تحقيقه.

وتم تبرئتهم في العام 2016 عندما وجد القضاة، أنه لا يمكن تصنيف السترات كزي موحد ولم يتم تخويفهم. وأمرت محكمة فيدرالية بإعادة المحاكمة.

وخرجت المجموعة إلى شوارع مدينة فوبرتال الغربية عام 2014، مرتدية سترات برتقالية تحمل عبارة "شرطة الشريعة" وتوزع منشورات تعلن أن المنطقة "منطقة خاضعة للشريعة الإسلامية" حيث تم حظر المشروبات الكحولية والموسيقى والمواد الإباحية بموجب الإسلام. وقانون الشريعة.