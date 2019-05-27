بني ملال…وفاة عامل بناء سقط من فوق عمارة

سقط عامل بناء من أعلى إحدى العمارات في طور الإصلاح في شارع الجيش الملكي في مدينة بني ملال، وأصيب بكسور في مختلف جسده، جراء قوة الاصطدام، ما تسبب في وفاته.
وقالت مصادر “اليوم 24” إن شابا يبلغ من العمر 21 سنة، لقي مصرعه، صباح اليوم الاثنين، بعد سقوطه من أعلى عمارة قيد التشييد، بعدما فقد توازنه.
وأضاف المصدر ذاته أن الهالك نقل على إثر الحادث إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي في بني ملال، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث، فيما تم إيداع جثة الهالك في مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال وسط صدمة لأقاربه، وأصدقائه.
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