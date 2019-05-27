نانسي عجرم تبرر سبب امتناعها عن شرب الحليب في المغرب – فيديو

تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أخيرا، عن واقعة امتناعها عن شرب الحليب أثناء استقبالها في فندق في المغرب، للمشاركة في مهرجان موازين السنة الماضية، مؤكدة أن الأمر عفوي، ولا تراه يستحق الضجة التي أثيرت حوله.

وقالت نانسي عجرم، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “مجموعة إنسان” على قناة ” mbc”، إن علاقتها مع الشعب المغربي علاقة فنية، وهي تحب المغاربة، موضحة أنها وصلت إلى المملكة في حدود الساعة 3 صباحا، وتم استقبالها بتقديم التمر، والجوز، والحليب، فأخذت من الفواكه الجافة، ولم ترغب في شرب الحليب”.

وعن التناقض بين تبرير نانسي عجرم للواقعة بأن الحليب يسبب لها حساسية، وظهورها في دعاية إعلانية لمنتج حليب، قالت نانسي: “في آخر 3 سنوات أصبح الحليب يضايقني” .

ونفت نانسي عجرم أن تكون قد امتنعت عن مصافحة معجبيها، أو التقاط الصور معهم في المغرب، مشيرة إلى أنها تحرص منذ بدايتها على معاملة الجمهور بطريقة جيدة.

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يذكر أن نانسي عجرم أثارت الجدل في المغرب، السنة الماضية، بسبب امتناعها عن شرب الحليب، الذي قدم لها خلال استقبالها، وفق التقاليد المغربية، واعتبر تصرفها نوعا من الغرور، خصوصا أن مقاطع فيديو أخرى أظهرت أنها تجنبت معجبيها، الذين تجمهروا في الفندق.