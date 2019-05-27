اندلاع موجة حرائق جديدة في وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تستمر موجة الحرائق في البلاد، حيث اندلع حريق بعد ظهر اليوم، الإثنين، في منطقة مفتوحة قرب شارع "444"، بين "موشاف بركات" و"شوهام"، وبدأت طائرات الإطفاء بالعمل على إخمادها.

وبسبب الحريق، فقد أغلقت الشرطة الشارع في الاتجاهين، وطلبت من السائقين عدم الاقتراب من المنطقة، والسير في شوارع بديلة.

وعلم أن حرائق أخرى قرب "آدم" قريبا من شارع "6"، وفي موقع قريب من حي الجواريش في الرملة، وفي حرش "بن شيمن"، وفي "إلعاد" وفي نتانيا، وتعمل فرق الإطفاء على السيطرة على النيران.

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وكان حريق قد اندلع، في وقت سابق اليوم، قرب حرش "بئيري".

يشار إلى أن الحرائق التي اندلعت الخميس الماضي قد أوقعت أضرارا شديدة في "مفوه موديعيم" حيث أتت النيران على 40 من بين 50 منزلا، وفي وكيبوتس "هرئيل" أتت النيران على 10 منازل.

وفي حينه أعلنت طواقم الإطفاء أنه تجري فحص شبهات بأن يكون إشعال النيران متعمدا.