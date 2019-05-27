انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على الفرنسيين الـ"12" الذين يحاكَمون في العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 06:51 مساءً - حكم عليه بالإعدام في العراق بتاريخ 26 مايو 2019، قرر محاموه الطعن بالحكم، منددين بـ"محاكمة عاجلة".

ولوبيز من سكان باريس في الثانية والثلاثين من عمره، عمل في مكتبة لبيع الكتب الإسلامية خلال العقد الأول من القرن الحالي، وهو أحد العناصر الأكثر نشاطاً في موقع "أنصار الحق"، أبرز منصات "المتشددين" الذي يتحدثون الفرنسية.

اتخذ لنفسه لقب "أبو إبراهيم الأندلسي" بعد انتمائه الى تنظيم الدولة. وعاش مع متشددينونفذوا في فرنسا في ما بعد هجمات دامية.

غادر لوبيز فرنسا في يوليو 2015، أثناء خضوعه للمراقبة القضائية بسبب نشاطاته على الموقع، مع زوجته وطفليهما.

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عاش في البدء بالموصل شمالي العراق، ثم انتقل إلى سوريا، وفق المحققين الفرنسيين.

حكم عليه في يوليو 2018 غيابياً بالسجن خمس سنوات في ملف "أنصار الحق"، وصدرت أوامر باعتقاله من قبل المحاكم الفرنسية.

لكن أجهزة المخابرات تتبعت نشاطاته خاصة منذ تأسيسه جمعية "سنابل"، التي حلتها الحكومة الفرنسية نهاية عام 2016 لمساهمتها بتحويل السجناء الى متطرفين تحت غطاء عملها لتقديم مساعدات لهم.

وصرح أحد المحققين حينها أن "جميع الذين شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في الاعتداءات منذ يناير 2015 كانوا مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بسنابل".