انت الان تتابع تفاصيل خبر الصين وروسيا تعلنان موقفهما الرافض لمؤتمر البحرين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 06:51 مساءً - قال سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي، اليوم الاثنين، إن بلاده وروسيا لن تشاركا في ورشة البحرين المزمع عقدها الشهر المقبل، في المنامة عاصمة المملكة، لتمويل خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، لتصفية القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء بين السفير الصيني ونبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والخارجية، بمكتبه في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

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وأوضح السفير الصيني أن روسيا والصين اتفقتا على عدم المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية، مؤكداً موقف بلاده "الداعم للقضية والشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت تنظيم ورشة في البحرين، نهاية الشهر المقبل؛ لبحث الجانب الاقتصادي من الخطة الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن"، لكن السلطة الفلسطينية أعلنت أنها لن تشارك في الورشة، داعيةً الدول إلى مقاطعتها.

وتستهدف الورشة تسويق خطة التسوية المرتقبة، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي.