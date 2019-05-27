شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لتنظيف النفايات الصلبة في المكلا والان مع التفاصيل

أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "UNOPS" عن إجراء حملة لتنظيف النفايات الصلبة في المكلا بالتعاون والتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت كإجراء ضروري وعاجل من أجل استعادة خدمات إدارة النفايات التي يقدمها الصندوق.

وأشار المكتب إلى أنه بناء على المسح الأول الذي أجراه صندوق النظافة والتحسين لمواقع وكميات المخلفات الصلبة المتراكمة في مدينة المكلا وضواحيها، فإن كمية التراكمات تبلغ حوالي مئة ألف متر مربع من المخلفات موزعة بحسب التوزيع المتبع في مشروع النظافة بمديرية المكلا على مناطق المكلا القديمة، الشرج، الديس، فوه، وبويش روكب.

وأوضح أنه ستتم عملية جمع المخلفات عن طريق تعاقد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS مع مقاول أو أكثر قادر على توفير المعدات اللازمة، من شيولات وبوبكت وقلابات وغيرها بحيث يتم تقسيم المديرية إلى أربعة أجزاء (مربعات) على مرحلتين لقياس حجم الإنتاج وهي: المربع الأول (أحياء مدينة المكلا القديمة – الديس – الشرج)، المربع الثاني (فوة 40 شقة – أمبيخة – الإنشاءات – المتضررين)، المربع الثالث (فوة القديمة – ابن سيناء – المساكن – الشافعي)، والمربع الرابع (منطقة بويش – روكب).

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ومن المقرر أن يتم البدء بالأماكن وسط المدينة والمشوهة للمنظر العام ثم ما يليها في أطراف المدينة، وبذا يتم استهداف المربعين الأول والثاني بتقسيم المعدات بالأماكن حسب الحاجة مع حساب كميات المخلفات المأخوذة وقياس حجم الإنتاج بالمدة الزمنية المحددة تليها المربعين الثالث والرابع. وسيشرف على عمليات الجمع مشرفين من كل من صندوق النظافة والتحسين، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، والمقاول المسئول عن التنفيذ.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أنه سيتم التخلص من النفايات عن طريق تصريفها في المقلب الرئيسي للمدينة (مقلب الغليلة) والذي قد تم مسبقا دراسة أهليته لتلقي الكميات الكبيرة المتوقعة من المخلفات.

كما سيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS بتزويد مقلب الغليلة ببلدوزر وشيول لتسوية وردم المخلفات بالمقلب بالإضافة إلى القيام بأعمال التمهيد والتجهيز التي يحتاجها المقلب لتلقي هذه المخلفات وغيرها من مخلفات القمامة.

وتابع : "يحتاج المقلب إلى القيام ببعض الأعمال اللازمة من أجل التمهيد لاستقبال كميات المخلفات المجموعة مثل عمل بعض التقسيمات الداخلية، والقيام ببعض عمليات الحفر وتجميع الأتربة وتوفير بعض المعدات التي تحتاجها المقالب للتعامل مع هذه الكميات من المخلفات مثل الشيولات والبلدوزرات وصهاريج المياه.